На Кубани 16 ноября прогнозируют дожди, в ряде районов снег

В предгорных и горных районах сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, в отдельных пунктах туман.

Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днем 1-6 °С тепла, местами до 9 °С.

На Черноморском побережье местами дождь, вечером в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска до 20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 4-9 °С, по югу до 14 °С.

В Краснодаре временами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С тепла, днем 4-6 °С.

Сочи +12…+14 °C возможен дождь

Туапсе +12…+14 °C возможен дождь

Геленджик +9…+11 °C возможен дождь

Новороссийск +7…+9 °C возможен дождь

Анапа +7…+9 °C возможен дождь

Крымск +4…+6 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +5…+7 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +1…+3 °C возможен дождь

Ейск +1…+3 °C возможен дождь

Тихорецк +2…+4 °C возможен дождь

Кропоткин +3…+5 °C возможен дождь

Армавир +5…+7 °C возможен дождь

Лабинск +5…+7 °C возможен дождь

Белореченск +6…+8 °C возможен дождь

Горячий Ключ +6…+8 °C возможен дождь

Краснодар +4…+6 °C возможен дождь

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