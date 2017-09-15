На Кубани 16 сентября ясно и без осадков

Температура воздуха ночью 14-19 °С, местами в предгорьях 10-15 °С. Днем 29-34 °С, на Азовском побережье 26-31 °С.

Ветер переменных направлений 4-9 м/с, на Азовском побережье местами северо-западный 6-11 м/с.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами до 14 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 28-33 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем 31-33 °С.

Сочи +29…+31 °C ясно

Туапсе +30…+32 °C ясно

Геленджик +28…+30 °C ясно

Новороссийск +29…+31 °C ясно

Анапа +28…+30 °C ясно

Крымск +31…+33 °C ясно

Славянск-на-Кубани +29…+31 °C ясно

Приморско-Ахтарск +27…+29 °C ясно

Ейск +26…+28 °C ясно

Тихорецк +31…+33 °C ясно

Кропоткин +31…+33 °C ясно

Армавир +32…+34 °C ясно

Лабинск +32…+34 °C ясно

Белореченск +32…+34 °C ясно

Горячий Ключ +31…+33 °C ясно

Краснодар +31…+33 °C ясно

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