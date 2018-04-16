На Кубани 17 апреля осадков не ожидается

Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, местами, преимущественно в восточной половине края и предгорных районах заморозки до -1…-3 °С, днем 15-20 °С, местами до +23 °С.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 17-22 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 °С, днем 20-22 °С.
Сочи +19…+21 °C без осадков
Туапсе +19…+21 °C без осадков
Геленджик +19…+21 °C без осадков
Новороссийск +19…+21 °C без осадков
Анапа +20…+22 °C без осадков
Крымск +20…+22 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +19…+21 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +16…+18 °C без осадков
Ейск +15…+17 °C без осадков
Тихорецк +17…+19 °C без осадков
Кропоткин +18…+20 °C без осадков
Армавир +18…+20 °C без осадков
Лабинск +20…+22 °C без осадков
Белореченск +19…+21 °C без осадков
Горячий Ключ +21…+23 °C без осадков
Краснодар +20…+22 °C без осадков
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