На Кубани 17 февраля осадков не ожидается

В Краснодарском крае 17 февраля без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы до 10 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11 °С мороза, местами в восточных и северных районах края до 13-18 °С мороза, в юго-восточных предгорьях до -23 °С, днем -1…-6 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °С, в горных районах до -12 °С, днем -2…+3 °С, по югу до +5…+8 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С мороза, днем -1…-3 °С.

Сочи +5…+7 °C переменная облачность

Туапсе +3…+5 °C переменная облачность

Геленджик 0…+2 °C переменная облачность

Новороссийск -1…+1 °C переменная облачность

Анапа 0…+2 °C переменная облачность

Крымск -1…-3 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани -1…-3 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск -2…-4 °C переменная облачность

Ейск -2…-4 °C переменная облачность

Тихорецк -2…-4 °C переменная облачность

Кропоткин -1…-3 °C переменная облачность

Армавир -3…-5 °C переменная облачность

Лабинск -3…-5 °C переменная облачность

Белореченск -3…-5 °C переменная облачность

Горячий Ключ -1…-3 °C переменная облачность

Краснодар -1…-3 °C переменная облачность

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