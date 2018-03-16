На Кубани 17 марта прогнозируют температуру до 18 °C

Днем в западной половине края местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем 10-15 °C, местами до 18 °C. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем порывы до 18-21 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °C тепла, по югу 7-12 °C, днем 13-18 °C.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °C тепла, днем 14-16 °C.
Сочи +13…+15 °C без осадков
Туапсе +16…+18 °C без осадков
Геленджик +14…+16 °C без осадков
Новороссийск +15…+17 °C без осадков
Анапа +13…+15 °C без осадков
Крымск +13…+15 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +12…+14 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +10…+12 °C возможен дождь
Ейск +9…+11 °C возможен дождь
Тихорецк +13…+15 °C без осадков
Кропоткин +12…+14 °C без осадков
Армавир +14…+16 °C без осадков
Лабинск +14…+16 °C без осадков
Белореченск +15…+17 °C без осадков
Горячий Ключ +16…+18 °C без осадков
Краснодар +14…+16 °C без осадков
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