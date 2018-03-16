На Кубани 17 марта прогнозируют температуру до 18 °C

Днем в западной половине края местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем 10-15 °C, местами до 18 °C. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем порывы до 18-21 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °C тепла, по югу 7-12 °C, днем 13-18 °C.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °C тепла, днем 14-16 °C.

Сочи +13…+15 °C без осадков

Туапсе +16…+18 °C без осадков

Геленджик +14…+16 °C без осадков

Новороссийск +15…+17 °C без осадков

Анапа +13…+15 °C без осадков

Крымск +13…+15 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +12…+14 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +10…+12 °C возможен дождь

Ейск +9…+11 °C возможен дождь

Тихорецк +13…+15 °C без осадков

Кропоткин +12…+14 °C без осадков

Армавир +14…+16 °C без осадков

Лабинск +14…+16 °C без осадков

Белореченск +15…+17 °C без осадков

Горячий Ключ +16…+18 °C без осадков

Краснодар +14…+16 °C без осадков

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