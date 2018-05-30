На Кубани 17 общественных организаций получат гранты

Комиссия по проведению ежегодного конкурса определила общественно полезные организации, которые получат гранты на общую сумму 12,8 млн рублей.

Конкурс проводился в соответствии с постановлением губернатора «О грантах администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ общественных объединений».

Всего по итогам отбора поддержку получат 17 общественных организаций Кубани. Так, 2 млн рублей передадут региональной просветительской общественной организации «Знание» на программу «Содействие формированию гражданской и политико-правовой культуры населения, совершенствование мер по защите прав и свобод человека и гражданина».

Общество «АдыгэХасэ» причерноморских адыгов-шапсугов получит 1,4 млн рублей на развитие информационного периодического издания своего коренного малочисленного народа. По 1 млн рублей передадут на реализацию программ «Центра национальных культур», региональной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» и краевого отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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