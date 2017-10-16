На Кубани 17 октября пройдет кратковременный дождь

Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, на Азовском побережье 6-11 °С (в горах выше 1000 м до 0…-2 °С, с мокрым снегом), днем 13-18 °С, местами до 20 °С.

На Черноморском побережье местами небольшие осадки. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 15-20 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 17-19 °С.

Сочи +14…+16 °C слабый дождь

Туапсе +17…+19 °C преимущественно без осадков

Геленджик +16…+18 °C преимущественно без осадков

Новороссийск +18…+20 °C преимущественно без осадков

Анапа +16…+18 °C преимущественно без осадков

Крымск +18…+20 °C преимущественно без осадков

Славянск-на-Кубани +17…+19 °C преимущественно без осадков

Приморско-Ахтарск +13…+15 °C преимущественно без осадков

Ейск +13…+15 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +14…+16 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +14…+16 °C преимущественно без осадков

Армавир +13…+15 °C преимущественно без осадков

Лабинск +14…+16 °C преимущественно без осадков

Белореченск +16…+18 °C преимущественно без осадков

Горячий Ключ +16…+18 °C преимущественно без осадков

Краснодар +17…+19 °C переменная облачность

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