На Кубани 17 января прогнозируют потепление и дождь

Холодный южный циклон отступает с территории Краснодарского края, а вместе с ним уходят и морозы.

По прогнозам синоптиков, ветер стихнет, а снегопад сменится дождем.

На дорогах может образоваться гололедица, поэтому инспекторы ГИБДД рекомендуют водителям быть особенно осторожными и соблюдать правила дорожного движения, но лучше по возможности ограничить число поездок.

«Такая погода продержится до конца недели. Ожидаются температуры немного выше нуля днем и немного выше — ночью», — рассказал начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

Крещенских морозов 19 и 20 января ждать не стоит. Вместо них по утрам жители Кубани будут наблюдать плотные туманы.

Источник