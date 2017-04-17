На Кубани 18 апреля ожидаются кратковременные дожди

В Краснодарском крае 18 апреля ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер южных направлений 5-10 м/с, в вечерние и дневные часы местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°С, в юго-восточных предгорьях 2-7°С тепла. Днем 17-22°С, местами до +25°С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°С, днем 12-17°С, в районе Туапсе ночью 8-13°С, днем 16-21°С тепла.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с, днем порывы до 11-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 22-24°С.

Сочи +21…+23°C кратковременный дождь

Туапсе +18…+20°C кратковременный дождь

Геленджик +15…+17°C кратковременный дождь

Новороссийск +15…+17°C кратковременный дождь

Анапа +15…+17°C возможен дождь

Крымск +22…+24°C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +22…+24°C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +18…+20°C переменная облачность

Ейск +17…+19°C переменная облачность

Тихорецк +21…+23°C кратковременный дождь

Кропоткин +21…+23°C кратковременный дождь

Армавир +23…+25°C кратковременный дождь

Лабинск +23…+25°C кратковременный дождь

Белореченск +23…+25°C кратковременный дождь

Горячий Ключ +22…+24°C возможен дождь

Краснодар +22…+24°C переменная облачность

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