На Кубани 18 февраля без осадков

В Краснодарском крае утром и днем в северных районах в отдельных пунктах небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления.
Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С мороза, в северных и восточных районах местами 13-18 °С мороза, в юго-восточных предгорьях до 23 °С мороза, днем -3…+2 °С, по югу до 6 °С тепла.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днем 3-8 °С тепла, по югу до 9-11 °С тепла.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10 °С, днем +3…+5 °С.
Сочи +9…+11 °C без осадков
Туапсе +7…+9 °C без осадков
Геленджик +6…+8 °C без осадков
Новороссийск +6…+8 °C без осадков
Анапа +4…+6 °C без осадков
Крымск +3…+5 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +3…+5 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +1…+3 °C небольшие осадки
Ейск 0…+2 °C небольшие осадки
Тихорецк -1…+1 °C без осадков
Кропоткин -1…+1 °C без осадков
Армавир 0…+2 °C без осадков
Лабинск +1…+3 °C без осадков
Белореченск +1…+3 °C без осадков
Горячий Ключ +4…+6 °C без осадков
Краснодар +3…+5 °C без осадков