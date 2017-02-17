На Кубани 18 февраля без осадков

В Краснодарском крае утром и днем в северных районах в отдельных пунктах небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления.

Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С мороза, в северных и восточных районах местами 13-18 °С мороза, в юго-восточных предгорьях до 23 °С мороза, днем -3…+2 °С, по югу до 6 °С тепла.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днем 3-8 °С тепла, по югу до 9-11 °С тепла.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10 °С, днем +3…+5 °С.

Сочи +9…+11 °C без осадков

Туапсе +7…+9 °C без осадков

Геленджик +6…+8 °C без осадков

Новороссийск +6…+8 °C без осадков

Анапа +4…+6 °C без осадков

Крымск +3…+5 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +3…+5 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +1…+3 °C небольшие осадки

Ейск 0…+2 °C небольшие осадки

Тихорецк -1…+1 °C без осадков

Кропоткин -1…+1 °C без осадков

Армавир 0…+2 °C без осадков

Лабинск +1…+3 °C без осадков

Белореченск +1…+3 °C без осадков

Горячий Ключ +4…+6 °C без осадков

Краснодар +3…+5 °C без осадков

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