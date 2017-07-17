На Кубани 18 июля местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу

В отдельных пунктах сильный дождь, град.
Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозе в отдельных пунктах 20-23 м/с. Температура ночью 19-24 °С, в юго-восточных предгорьях 15-20 °С, днем 30-35 °С.
На Черноморском побережьее в отдельных пунктах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами до 14 м/с, в районе Новороссийска 15-20 м/с. Температура ночью 20-25 °С, днем 30-35 °С. Температура воды в Черном море 24-25 °С, в Азовском море 23-25 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью 21-23 °С, днем 33-35 °С.
Сочи +32…+34 °C преимущественно без осадков
Туапсе +32…+34 °C преимущественно без осадков
Геленджик +31…+33 °C кратковременный дождь
Новороссийск +32…+34 °C кратковременный дождь
Анапа +31…+33 °C кратковременный дождь
Крымск +33…+35 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +33…+35 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +30…+32 °C кратковременный дождь
Ейск +30…+32 °C кратковременный дождь
Тихорецк +33…+35 °C кратковременный дождь
Кропоткин +33…+35 °C кратковременный дождь
Армавир +31…+33 °C кратковременный дождь
Лабинск +31…+33 °C кратковременный дождь
Белореченск +31…+33 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +33…+35 °C кратковременный дождь
Краснодар +33…+35 °C кратковременный дождь
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