На Кубани 18 июля местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу

В отдельных пунктах сильный дождь, град.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозе в отдельных пунктах 20-23 м/с. Температура ночью 19-24 °С, в юго-восточных предгорьях 15-20 °С, днем 30-35 °С.

На Черноморском побережьее в отдельных пунктах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами до 14 м/с, в районе Новороссийска 15-20 м/с. Температура ночью 20-25 °С, днем 30-35 °С. Температура воды в Черном море 24-25 °С, в Азовском море 23-25 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью 21-23 °С, днем 33-35 °С.

Сочи +32…+34 °C преимущественно без осадков

Туапсе +32…+34 °C преимущественно без осадков

Геленджик +31…+33 °C кратковременный дождь

Новороссийск +32…+34 °C кратковременный дождь

Анапа +31…+33 °C кратковременный дождь

Крымск +33…+35 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +33…+35 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +30…+32 °C кратковременный дождь

Ейск +30…+32 °C кратковременный дождь

Тихорецк +33…+35 °C кратковременный дождь

Кропоткин +33…+35 °C кратковременный дождь

Армавир +31…+33 °C кратковременный дождь

Лабинск +31…+33 °C кратковременный дождь

Белореченск +31…+33 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +33…+35 °C кратковременный дождь

Краснодар +33…+35 °C кратковременный дождь

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