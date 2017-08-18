На Кубани 19 августа возможны осадки

В крае местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Температура воздуха ночью 18-23 °С, в предгорьях 13-18 °С, днем 29-34 °С, местами до 36 °С.

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с, в Новороссийске ночью и утром порывы 15-20 м/с, при грозах местами шквалистое усиление 20-23 м/с.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 28-33 °С.

В Краснодаре днем кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 °С, днем 33-35 °С.

Сочи +30…+32 °C возможен дождь

Туапсе +32…+34 °C возможен дождь

Геленджик +31…+33°C возможен дождь

Новороссийск +30…+32 °C возможен дождь

Анапа +30…+32 °C возможен дождь

Крымск +31…+33 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +30…+32 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +33…+35 °C возможен дождь

Ейск +31…+33 °C без осадков

Тихорецк +33…+35 °C возможен дождь

Кропоткин +32…+34 °C возможен дождь

Армавир +33…+35 °C возможен дождь

Лабинск +31…+33 °C без осадков

Белореченск +33…+35 °C без осадков

Горячий Ключ +32…+34 °C возможен дождь

Краснодар +33…+35 °C возможен дождь

Вернуться на ленту

Источник