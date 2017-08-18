На Кубани 19 августа возможны осадки

В крае местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Температура воздуха ночью 18-23 °С, в предгорьях 13-18 °С, днем 29-34 °С, местами до 36 °С.
Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с, в Новороссийске ночью и утром порывы 15-20 м/с, при грозах местами шквалистое усиление 20-23 м/с.
На Черноморском побережье температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 28-33 °С.
В Краснодаре днем кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 °С, днем 33-35 °С.
Сочи +30…+32 °C возможен дождь
Туапсе +32…+34 °C возможен дождь
Геленджик +31…+33°C возможен дождь
Новороссийск +30…+32 °C возможен дождь
Анапа +30…+32 °C возможен дождь
Крымск +31…+33 °C возможен дождь
Славянск-на-Кубани +30…+32 °C возможен дождь
Приморско-Ахтарск +33…+35 °C возможен дождь
Ейск +31…+33 °C без осадков
Тихорецк +33…+35 °C возможен дождь
Кропоткин +32…+34 °C возможен дождь
Армавир +33…+35 °C возможен дождь
Лабинск +31…+33 °C без осадков
Белореченск +33…+35 °C без осадков
Горячий Ключ +32…+34 °C возможен дождь
Краснодар +33…+35 °C возможен дождь
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