На Кубани 19 июля температура не поднимется выше 33 °С

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе местами 12-17 м/с.
Температура ночью 17-22 °С, в юго-восточных предгорьях 12-17 °С, днем 28-33 °С. На Черноморском побережье температура ночью 19-24 °С, днем 26-31 °С. Температура морской воды у берегов нашего края в Черном и Азовском морях 25-27 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура ночью 20-22 °С, днем 30-32 °С.
Сочи +27…+29 °C дождь
Туапсе +29…+31 °C дождь
Геленджик +28…+30 °C возможен дождь
Новороссийск +26…+28 °C возможен дождь
Анапа +27…+29 °C дождь
Крымск +28…+30 °C дождь
Славянск-на-Кубани +29…+31 °C дождь
Приморско-Ахтарск +28…+30 °C дождь
Ейск +27…+29 °C дождь
Тихорецк +30…+32 °C возможен дождь
Кропоткин +31…+33 °C без осадков
Армавир +30…+32 °C без осадков
Лабинск +30…+32 °C возможен дождь
Белореченск +29…+31 °C без осадков
Горячий Ключ +30…+32 °C возможен дождь
Краснодар +29…+31 °C возможен дождь
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