На Кубани 19 июля температура не поднимется выше 33 °С

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе местами 12-17 м/с.

Температура ночью 17-22 °С, в юго-восточных предгорьях 12-17 °С, днем 28-33 °С. На Черноморском побережье температура ночью 19-24 °С, днем 26-31 °С. Температура морской воды у берегов нашего края в Черном и Азовском морях 25-27 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура ночью 20-22 °С, днем 30-32 °С.

Сочи +27…+29 °C дождь

Туапсе +29…+31 °C дождь

Геленджик +28…+30 °C возможен дождь

Новороссийск +26…+28 °C возможен дождь

Анапа +27…+29 °C дождь

Крымск +28…+30 °C дождь

Славянск-на-Кубани +29…+31 °C дождь

Приморско-Ахтарск +28…+30 °C дождь

Ейск +27…+29 °C дождь

Тихорецк +30…+32 °C возможен дождь

Кропоткин +31…+33 °C без осадков

Армавир +30…+32 °C без осадков

Лабинск +30…+32 °C возможен дождь

Белореченск +29…+31 °C без осадков

Горячий Ключ +30…+32 °C возможен дождь

Краснодар +29…+31 °C возможен дождь

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