На Кубани 19 июня прогнозируют дожди, температура достигнет 33 °C

В отдельных пунктах, преимущественно в южной половине края, гроза, сильный дождь, град.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами при грозе порывы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21 °С, в юго-восточный предгорьях 11-16 °С, днем 26-31 °С, местами до 33 °С.

На юге Черноморского побережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, с переходом днем на юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске до 17 м/с. Температура ночью 17-22 °С, днем 25-30 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-19 °С, днем 29-31 °С.

Сочи +25…+27 °C возможен дождь

Туапсе +28…+30 °C возможен дождь

Геленджик +28…+30 °C без осадков

Новороссийск +27…+29 °C без осадков

Анапа +28…+30 °C без осадков

Крымск +29…+31 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +30…+32 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C без осадков

Ейск +28…+30 °C без осадков

Тихорецк +31…+33 °C без осадков

Кропоткин +31…+33 °C без осадков

Армавир +30…+32 °C без осадков

Лабинск +27…+29 °C возможен дождь

Белореченск +28…+30 °C без осадков

Горячий Ключ +28…+30 °C возможен дождь

Краснодар +29…+31 °C без осадков

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