На Кубани 19 октября будет тепло, без осадков

Ночью и утром местами туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, в предгорьях местами 3-8 °С; днем 20-25 °С местами до 27 °С.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер ночью и утром северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с, днем южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 21-26 °С. Температура морской воды в Черном море 16-21 °С, в Азовском море 13-15 °С.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 °С, днем 23-25 °С.
Сочи +24…+26 °C без осадков
Туапсе +24…+26 °C без осадков
Геленджик +23…+25 °C без осадков
Новороссийск +24…+26 °C без осадков
Анапа +23…+25 °C без осадков
Крымск +23…+25 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +24…+26 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +20…+22 °C без осадков
Ейск +20…+22 °C без осадков
Тихорецк +22…+24 °C без осадков
Кропоткин +24…+26 °C без осадков
Армавир +24…+26 °C без осадков
Лабинск +24…+26 °C без осадков
Белореченск +24…+26 °C без осадков
Горячий Ключ +24…+26 °C без осадков
Краснодар +23…+25 °C без осадков
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