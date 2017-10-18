На Кубани 19 октября осадков не ожидается

Местами в крае туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, в юго-восточных предгорьях 2-7 °С тепла, днем 15-20 °С, местами до 23 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 °С, днем 18-23 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 °С, днем 20-22 °С.

Сочи +19…+21 °C без осадков

Туапсе +20…+22 °C без осадков

Геленджик +20…+22 °C без осадков

Новороссийск +19…+21 °C без осадков

Анапа +20…+22 °C без осадков

Крымск +21…+23 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +20…+22 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +18…+20 °C без осадков

Ейск +17…+19 °C без осадков

Тихорецк +19…+21 °C без осадков

Кропоткин +20…+22 °C без осадков

Армавир +20…+22 °C без осадков

Лабинск +20…+22 °C без осадков

Белореченск +21…+23 °C без осадков

Горячий Ключ +21…+23 °C без осадков

Краснодар +20…+22 °C без осадков

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