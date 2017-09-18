На Кубани 19 сентября будет держаться температура до 35 °С

Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, в дневные часы местами порывы до 11-14 м/с.

Температура воздуха ночью 16-21 °С, в юго-восточных предгорьях 12-17 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 28-33 °С. Температура воды в Черном море 25-26 °С, в Азовском море 22-24 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем 33-35 °С.

Сочи +29…+31 °C переменная облачность

Туапсе +31…+33 °C переменная облачность

Геленджик +28…+30 °C переменная облачность

Новороссийск +28…+30 °C переменная облачность

Анапа +28…+30 °C переменная облачность

Крымск +33…+35 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +33…+35 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C переменная облачность

Ейск +28…+30 °C переменная облачность

Тихорецк +33…+35 °C переменная облачность

Кропоткин +33…+35 °C переменная облачность

Армавир +33…+35 °C переменная облачность

Лабинск +32…+34 °C переменная облачность

Белореченск +32…+34 °C переменная облачность

Горячий Ключ +33…+35 °C переменная облачность

Краснодар +33…+35 °C переменная облачность

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