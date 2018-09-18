На Кубани 19 сентября осадков не ожидается, температура достигнет 27 °С

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, днем местами порывы до 11-14 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11 °С, на Азовском побережье 11-16 °С, местами по востоку и предгорьям 4-9 °С, днем 21-26 °С. На Черноморском побережье ночью 12-17 °С, днем 22-27 °С.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 23-25 °С.
Сочи +24…+26 °C без осадков
Туапсе +25…+27 °C без осадков
Геленджик +24…+26 °C без осадков
Новороссийск +24…+26 °C без осадков
Анапа +23…+25 °C без осадков
Крымск +23…+25 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +23…+25 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +22…+24 °C без осадков
Ейск +22…+24 °C без осадков
Тихорецк +22…+24 °C без осадков
Кропоткин +23…+25 °C без осадков
Армавир +23…+25 °C без осадков
Лабинск +23…+25 °C без осадков
Белореченск +23…+25 °C без осадков
Горячий Ключ +24…+26 °C без осадков
Краснодар +23…+25 °C без осадков
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту