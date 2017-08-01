На Кубани 2 августа осадков не ожидается

Температура воздуха ночью 17-22 °С, в юго-восточных предгорьях 12-17 °С, днем 30-35 °С. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 30-35 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем 32-34 °С.

Сочи +31…+33 °C без осадков

Туапсе +31…+33 °C без осадков

Геленджик +32…+34 °C без осадков

Новороссийск +32…+34 °C без осадков

Анапа +31…+33 °C без осадков

Крымск +31…+33 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +31…+33 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +31…+33 °C без осадков

Ейск +30…+32 °C без осадков

Тихорецк +33…+35 °C без осадков

Кропоткин +33…+35 °C без осадков

Армавир +33…+35 °C без осадков

Лабинск +30…+32 °C без осадков

Белореченск +32…+34 °C без осадков

Горячий Ключ +32…+34 °C без осадков

Краснодар +32…+34 °C без осадков

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