На Кубани 2 августа температура не поднимется выше 37 °С

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах по южной половине края сильный дождь, град. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
Температура ночью 19-24 °С, местами в предгорьях 16-21 °С; днем 30-35 °С, местами до 37 °С.
На Черноморском побережье местами по югу кратковременный дождь, гроза в районе Сочи ожидается ночью и утром, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом днем по югу на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью 21-26 °С, днем 31-36 °С. Температура морской воды в Черном и Азовском морях 27-29 °С.
В Краснодаре вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью 22-24 °С, днем 33-35 °С.
Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь
Туапсе +32…+34 °C кратковременный дождь
Геленджик +32…+34 °C переменная облачность
Новороссийск +33…+35 °C переменная облачность
Анапа +33…+35 °C переменная облачность
Крымск +34…+36 °C возможен дождь
Славянск-на-Кубани +34…+36 °C возможен дождь
Приморско-Ахтарск +31…+33 °C переменная облачность
Ейск +30…+32 °C переменная облачность
Тихорецк +32…+34 °C возможен дождь
Кропоткин +34…+36 °C возможен дождь
Армавир +33…+35 °C возможен дождь
Лабинск +33…+35 °C возможен дождь
Белореченск +34…+36 °C возможен дождь
Горячий Ключ +34…+36 °C возможен дождь
Краснодар +33…+35 °C возможен дождь
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