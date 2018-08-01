На Кубани 2 августа температура не поднимется выше 37 °С

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах по южной половине края сильный дождь, град. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура ночью 19-24 °С, местами в предгорьях 16-21 °С; днем 30-35 °С, местами до 37 °С.

На Черноморском побережье местами по югу кратковременный дождь, гроза в районе Сочи ожидается ночью и утром, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом днем по югу на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью 21-26 °С, днем 31-36 °С. Температура морской воды в Черном и Азовском морях 27-29 °С.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью 22-24 °С, днем 33-35 °С.

Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь

Туапсе +32…+34 °C кратковременный дождь

Геленджик +32…+34 °C переменная облачность

Новороссийск +33…+35 °C переменная облачность

Анапа +33…+35 °C переменная облачность

Крымск +34…+36 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +34…+36 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +31…+33 °C переменная облачность

Ейск +30…+32 °C переменная облачность

Тихорецк +32…+34 °C возможен дождь

Кропоткин +34…+36 °C возможен дождь

Армавир +33…+35 °C возможен дождь

Лабинск +33…+35 °C возможен дождь

Белореченск +34…+36 °C возможен дождь

Горячий Ключ +34…+36 °C возможен дождь

Краснодар +33…+35 °C возможен дождь

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