На Кубани 2 декабря осадков не будет

В отдельных пунктах туман, ночью и утром слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, местами по востоку до -3 °С, днем 6-11 °С, по югу до +15 °С.

На Черноморском побережье без осадков, ночью и утром в горной части Туапсинского района местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 13-18 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С, днем 11-13 °С.

Сочи +17…+19 °C переменная облачность

Туапсе +16…+18 °C переменная облачность

Геленджик +15…+17 °C переменная облачность

Новороссийск +15…+17 °C переменная облачность

Анапа +13…+15 °C переменная облачность

Крымск +10…+12 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +9…+11 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +7…+9 °C переменная облачность

Ейск +6…+8 °C переменная облачность

Тихорецк +8…+10 °C переменная облачность

Кропоткин +9…+11 °C переменная облачность

Армавир +9…+11 °C переменная облачность

Лабинск +12…+14 °C переменная облачность

Белореченск +12…+14 °C переменная облачность

Горячий Ключ +12…+14 °C переменная облачность

Краснодар +11…+13 °C переменная облачность

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