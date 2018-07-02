На Кубани 2 июля стартовала выдача лицензий на охоту

Сам сезон начнется в конце августа, но о разрешении стоит подумать заранее. Получить его можно в министерстве природных ресурсов, МФЦ или оставив заявку на Едином портале госуслуг.

Лицензия выдается охотникам, которые прописаны в Краснодарском крае. Обязательное условие — знание техники безопасности и отсутствие судимостей. В прошлом году такие разрешения получили более 40 тыс. человек. Еще 650 — так и не открыли сезон. Большинство из них просто неправильно заполнили заявление.

Правила оформления заявки есть на официальном сайте минприроды.

Сейчас на Кубани все оружие находится под запретом в связи с проведением чемпионата мира по футболу. До 25 июля ружья, пистолеты и даже патроны должны находиться в закрытых сейфах, перевозить, а тем более использовать их нельзя. Иначе оружие изымут, нарушителей привлекут к ответственности.

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