На Кубани 2 марта осадков не ожидается

В Краснодарском крае 2 марта без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7 °С, местами по юго-восточным районам до -2 °С, днем +10…+15 °С, местами по югу до 18 °С, по Азовскому побережью +7…+12 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, местами до +4 °С, днем +11…+16 °С, по югу до 20 °С.

В Краснодаре без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 °С, днем +14…+16 °С.

Сочи +14…+16 °C без осадков

Туапсе +16…+18 °C без осадков

Геленджик +13…+15 °C без осадков

Новороссийск +13…+15 °C без осадков

Анапа +12…+14 °C без осадков

Крымск +16…+18 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +16…+18 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +10…+12 °C без осадков

Ейск +9…+11 °C без осадков

Тихорецк +9…+11 °C без осадков

Кропоткин +10…+12 °C без осадков

Армавир +15…+17 °C без осадков

Лабинск +15…+17 °C без осадков

Белореченск +16…+18 °C без осадков

Горячий Ключ +16…+18 °C без осадков

Краснодар +14…+16 °C без осадков

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