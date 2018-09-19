На Кубани 20 сентября температура достигнет 29 °С, осадков не ожидается

Ночью и утром местами туман. Ветер переменный 3-8 м/с, днем местами северо-восточный до 12 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14 °С, местами по юго-восточным предгорьям 3-8 °С, на Азовском побережье ночью 12-17 °С, днем 22-27 °С. На Черноморском побережье ночью 13-18 °С, днем 22-27 °С, на юге до 29 °С.

Ветер переменный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 °С, местами в предгорьях 6-11 °С, на Азовском побережье 13-18 °С, днем 24-29 °С. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, днем южный, юго-западный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.

В районе Новороссийска 21 сентября северо-восточный ветер 12-17 м/с, ночью до 20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 23-28 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 °С, днем 25-27 °С.

Сочи +26…+28 °C без осадков

Туапсе +26…+28 °C без осадков

Геленджик +25…+27 °C без осадков

Новороссийск +24…+26 °C без осадков

Анапа +25…+27 °C без осадков

Крымск +25…+27 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +25…+27 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +25…+27 °C без осадков

Ейск +23…+25 °C без осадков

Тихорецк +25…+27 °C без осадков

Кропоткин +26…+28 °C без осадков

Армавир +26…+28 °C без осадков

Лабинск +26…+28 °C без осадков

Белореченск +25…+27 °C без осадков

Горячий Ключ +26…+28 °C без осадков

Краснодар +25…+27 °C без осадков

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