На Кубани 21 апреля прогнозируют дожди и температуру до 18 °C

Местами гроза, вечером 20 апреля в предгорных и горных районах местами сильные осадки, в горах мокрый снег.
Ветер северо-западный 5-10 м/с, в первой половине ночи местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, местами в воздухе и на почве заморозки -0.1…-2 °С, днем 12-17 °С.
На Черноморском побережье по югу местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 12-17 °С.
В Краснодаре вечером 20 апреля кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, вечером порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 15-17 °С.
Сочи +14…+16 °C временами дождь
Туапсе +16…+18 °C без осадков
Геленджик +16…+18 °C без осадков
Новороссийск +14…+16 °C без осадков
Анапа +14…+16 °C без осадков
Крымск +15…+17 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +14…+16 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +12…+14 °C без осадков
Ейск +12…+14 °C без осадков
Тихорецк +14…+16 °C без осадков
Кропоткин +13…+15 °C возможен дождь
Армавир +14…+16 °C возможен дождь
Лабинск +15…+17 °C кратковременный дождь
Белореченск +15…+17 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +15…+17 °C без осадков
Краснодар +15…+17 °C без осадков
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