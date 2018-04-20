На Кубани 21 апреля прогнозируют дожди и температуру до 18 °C

Местами гроза, вечером 20 апреля в предгорных и горных районах местами сильные осадки, в горах мокрый снег.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, в первой половине ночи местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, местами в воздухе и на почве заморозки -0.1…-2 °С, днем 12-17 °С.

На Черноморском побережье по югу местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 12-17 °С.

В Краснодаре вечером 20 апреля кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, вечером порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 15-17 °С.

Сочи +14…+16 °C временами дождь

Туапсе +16…+18 °C без осадков

Геленджик +16…+18 °C без осадков

Новороссийск +14…+16 °C без осадков

Анапа +14…+16 °C без осадков

Крымск +15…+17 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +14…+16 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +12…+14 °C без осадков

Ейск +12…+14 °C без осадков

Тихорецк +14…+16 °C без осадков

Кропоткин +13…+15 °C возможен дождь

Армавир +14…+16 °C возможен дождь

Лабинск +15…+17 °C кратковременный дождь

Белореченск +15…+17 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +15…+17 °C без осадков

Краснодар +15…+17 °C без осадков

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник