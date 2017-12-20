На Кубани 21 декабря ожидают дождь и мокрый снег

В отдельных пунктах туман, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +1…-4 °C, по югу местами до 4 °C тепла, днем 1-6 °C тепла. На Черноморском побережье вечером и во второй половине дня местами дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем 5-10 °C тепла.
В Краснодаре вечером небольшие осадки. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °C, днем 3-5 °C тепла.
Сочи +9…+11 °C временами дождь
Туапсе +7…+9 °C возможен дождь
Геленджик +5…+7 °C без осадков
Новороссийск +6…+8 °C без осадков
Анапа +4…+6 °C без осадков
Крымск +3…+5 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +3…+5 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +1…+3 °C без осадков
Ейск +1…+3 °C без осадков
Тихорецк +1…+3 °C дождь со снегом
Кропоткин +2…+4 °C дождь со снегом
Армавир +2…+4 °C дождь со снегом
Лабинск +2…+4 °C дождь со снегом
Белореченск +3…+5 °C дождь со снегом
Горячий Ключ +4…+6 °C небольшие осадки
Краснодар +3…+5 °C небольшие осадки
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