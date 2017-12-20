На Кубани 21 декабря ожидают дождь и мокрый снег

В отдельных пунктах туман, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4 °C, по югу местами до 4 °C тепла, днем 1-6 °C тепла. На Черноморском побережье вечером и во второй половине дня местами дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем 5-10 °C тепла.

В Краснодаре вечером небольшие осадки. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °C, днем 3-5 °C тепла.

Сочи +9…+11 °C временами дождь

Туапсе +7…+9 °C возможен дождь

Геленджик +5…+7 °C без осадков

Новороссийск +6…+8 °C без осадков

Анапа +4…+6 °C без осадков

Крымск +3…+5 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +3…+5 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +1…+3 °C без осадков

Ейск +1…+3 °C без осадков

Тихорецк +1…+3 °C дождь со снегом

Кропоткин +2…+4 °C дождь со снегом

Армавир +2…+4 °C дождь со снегом

Лабинск +2…+4 °C дождь со снегом

Белореченск +3…+5 °C дождь со снегом

Горячий Ключ +4…+6 °C небольшие осадки

Краснодар +3…+5 °C небольшие осадки

Вернуться на ленту

Источник