На Кубани 21 декабря прогнозируют небольшие осадки и температуру до 14 °C

Местами туман, ночью и утром слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, при прояснении до -5 °С, днем 2-7 °С.

На Черноморском побережье местами дождь. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, по югу 4-9 °С тепла, днем 5-10 °С, по югу до 12-15 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем 4-6 °С.

Сочи +12…+14 °C временами дождь

Туапсе +9…+11 °C временами дождь

Геленджик +8…+10 °C временами дождь

Новороссийск +7…+9 °C временами дождь

Анапа +7…+9 °C временами дождь

Крымск +3…+5 °C преимущественно без осадков

Славянск-на-Кубани +3…+5 °C преимущественно без осадков

Приморско-Ахтарск +2…+4 °C преимущественно без осадков

Ейск +2…+4 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +2…+4 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +4…+6 °C преимущественно без осадков

Армавир +4…+6 °C преимущественно без осадков

Лабинск +4…+6 °C преимущественно без осадков

Белореченск +4…+6 °C преимущественно без осадков

Горячий Ключ +4…+6 °C преимущественно без осадков

Краснодар +4…+6 °C преимущественно без осадков

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник