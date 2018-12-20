На Кубани 21 декабря прогнозируют небольшие осадки и температуру до 14 °C

Местами туман, ночью и утром слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, при прояснении до -5 °С, днем 2-7 °С.
На Черноморском побережье местами дождь. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, по югу 4-9 °С тепла, днем 5-10 °С, по югу до 12-15 °С.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем 4-6 °С.
Сочи +12…+14 °C временами дождь
Туапсе +9…+11 °C временами дождь
Геленджик +8…+10 °C временами дождь
Новороссийск +7…+9 °C временами дождь
Анапа +7…+9 °C временами дождь
Крымск +3…+5 °C преимущественно без осадков
Славянск-на-Кубани +3…+5 °C преимущественно без осадков
Приморско-Ахтарск +2…+4 °C преимущественно без осадков
Ейск +2…+4 °C преимущественно без осадков
Тихорецк +2…+4 °C преимущественно без осадков
Кропоткин +4…+6 °C преимущественно без осадков
Армавир +4…+6 °C преимущественно без осадков
Лабинск +4…+6 °C преимущественно без осадков
Белореченск +4…+6 °C преимущественно без осадков
Горячий Ключ +4…+6 °C преимущественно без осадков
Краснодар +4…+6 °C преимущественно без осадков
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