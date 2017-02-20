На Кубани 21 февраля возможны кратковременные осадки

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В Краснодарском крае утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+2 °С, местами в западной половине до +4 °С, днем 5-10 °С тепла, местами до +12 °С.

На Черноморском побережье утром и днем местами дождь. Ветер южный, юго-западный 12-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С тепла, днем 5-10 °С.

В Краснодаре днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем 8-10 °С тепла.

Сочи +7…+9 °C временами дождь

Туапсе +8…+10 °C временами дождь

Геленджик +7…+9 °C временами дождь

Новороссийск +6…+8 °C временами дождь

Анапа +7…+9 °C временами дождь

Крымск +8…+10 °C временами дождь

Славянск-на-Кубани +8…+10 °C временами дождь

Приморско-Ахтарск +6…+8 °C временами дождь

Ейск +5…+7 °C временами дождь

Тихорецк +7…+9 °C кратковременный дождь

Кропоткин +7…+9 °C кратковременный дождь

Армавир +10…+12 °C преимущественно без осадков

Лабинск +10…+12 °C преимущественно без осадков

Белореченск +10…+12 °C преимущественно без осадков

Горячий Ключ +10…+12 °C кратковременный дождь

Краснодар +8…+10 °C кратковременный дождь

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