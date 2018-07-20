На Кубани 21 июля пройдут дожди с градом

Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозе шквалы 20-25 м/с. Температура ночью 17-22 °С, местами в предгорьях 11-16 °С, днем 25-30 °С, местами до 32 °С.
На Черноморском побережье температура ночью 17-22 °С, днем 23-28 °С, по югу до 31 °С. Температура морской воды в Черном и Азовском морях 25-26 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза, временами сильный дождь с градом. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, временами порывы до 13 м/с, при грозе шквалы 18-23 м/с. Температура ночью 18-20 °С, днем 29-31 °С.
Сочи +27…+29 °C кратковременный дождь
Туапсе +28…+30 °C кратковременный дождь
Геленджик +28…+30 °C кратковременный дождь
Новороссийск +25…+27 °C кратковременный дождь
Анапа +25…+27 °C кратковременный дождь
Крымск +28…+30 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +29…+31 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +28…+30 °C кратковременный дождь
Ейск +27…+29 °C кратковременный дождь
Тихорецк +29…+31 °C кратковременный дождь
Кропоткин +29…+31 °C кратковременный дождь
Армавир +29…+31 °C кратковременный дождь
Лабинск +29…+31 °C кратковременный дождь
Белореченск +29…+31 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +28…+30 °C кратковременный дождь
Краснодар +29…+31 °C кратковременный дождь
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