На Кубани 21 июня ожидается переменная облачность, температура достигнет 36 °C

Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °C, местами по восточной половине края до 12-14 °C, днем 31-36 °C.

На Черноморском побережье по югу днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, на участке Новороссийск-Геленджик в вечерние часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °C, днем 28-33 °C, местами до 35 °C.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 °С, днем 34-36 °С.

Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь

Туапсе +28…+30 °C кратковременный дождь

Геленджик +31…+33 °C переменная облачность

Новороссийск +31…+33 °C переменная облачность

Анапа +30…+32 °C переменная облачность

Крымск +32…+34 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +32…+34 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +31…+33 °C переменная облачность

Ейск +31…+33 °C переменная облачность

Тихорецк +33…+35 °C переменная облачность

Кропоткин +33…+35 °C переменная облачность

Армавир +33…+35 °C переменная облачность

Лабинск +31…+33 °C переменная облачность

Белореченск +31…+33 °C переменная облачность

Горячий Ключ +34…+36 °C переменная облачность

Краснодар +34…+36 °C переменная облачность

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