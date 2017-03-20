На Кубани 21 марта ожидается дождь

В Краснодарском крае 21 марта местами кратковременный дождь, вечером и ночью в отдельных пунктах сильный, в горах с мокрым снегом. Местами туман.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С при прояснении местами до -2°С, днем +5-10°С, в южной половине местами до +12°С.

На Черноморском побережье временами дождь, в районе Туапсе ночью местами сильный. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +7…+12°С.

В Краснодаре временами дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°С тепла, днем +9…+11°С.

Сочи +8…+10°C временами дождь

Туапсе +9…+11°C временами дождь

Геленджик +9…+11°C временами дождь

Новороссийск +9…+11°C временами дождь

Анапа +9…+11°C временами дождь

Крымск +8…+10°C временами дождь

Славянск-на-Кубани +8…+10°C временами дождь

Приморско-Ахтарск +6…+8°C временами дождь

Ейск +5…+7°C временами дождь

Тихорецк +8…+10°C временами дождь

Кропоткин +7…+9°C временами дождь

Армавир +8…+10°C временами дождь

Лабинск +8…+10°C временами дождь

Белореченск +8…+10°C временами дождь

Горячий Ключ +8…+10°C временами дождь

Краснодар +8…+10°C временами дождь

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