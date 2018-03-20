На Кубани 21 марта возможны дожди и грозы

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с местами порывы 12-17 м/с, утром и днем 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, в отдельных пунктах до 25 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 °С, местами при прояснении в северной половине до 0…-2 °С, днем в северной половине края 3-8 °С, местами до +10 °С, в южной половине 7-12 °С, местами до +15 °С.

На Черноморском побережье ночью и утром временами дождь, в районе Сочи местами сильные осадки, днем местами кратковременный дождь. Местами гроза, ветер юго-западный 6-11 м/с местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 7-12 °С.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, временами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 11-13 °С.

Сочи +12…+14 °C кратковременный дождь

Туапсе +10…+12 °C кратковременный дождь

Геленджик +10…+12 °C преимущественно без осадков

Новороссийск +9…+11 °C преимущественно без осадков

Анапа +9…+11 °C преимущественно без осадков

Крымск +11…+13 °C преимущественно без осадков

Славянск-на-Кубани +11…+13 °C преимущественно без осадков

Приморско-Ахтарск +3…+5 °C преимущественно без осадков

Ейск +3…+5 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +10…+12 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +10…+12 °C преимущественно без осадков

Армавир +12…+14 °C преимущественно без осадков

Лабинск +13…+15 °C возможен дождь

Белореченск +13…+15 °C преимущественно без осадков

Горячий Ключ +11…+13 °C преимущественно без осадков

Краснодар +11…+13 °C переменная облачность

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