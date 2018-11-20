На Кубани 21 ноября прогнозируют дожди и температуру до 12 °C

На севере и в предгорных и горных районах дожди с мокрым снегом. Местами туман, гололед, ночью и утром налипание снега. Ветер юго-западный, западный, с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью +3…-2 °С, местами при прояснении до -5 °С, днем 0…+5 °С, местами по югу до +7 °С.
На Черноморском побережье местами осадки, преимущественно в виде дождя, в горах с мокрым снегом, ночью и утром в горной части Туапсинского района местами сильные осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с, днем сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 5-10 °С, по югу до 12 °С.
В Краснодаре ночью и утром временами небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 °С, днем +3…+5 °С.
Сочи +10…+12 °C возможен дождь
Туапсе +10…+12 °C возможен дождь
Геленджик +10…+12 °C возможен дождь
Новороссийск +7…+9 °C переменная облачность
Анапа +6…+8 °C переменная облачность
Крымск +3…+5 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +3…+5 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +1…+3 °C переменная облачность
Ейск 0…+2 °C переменная облачность
Тихорецк +1…+3 °C переменная облачность
Кропоткин +2…+4 °C переменная облачность
Армавир +4…+6 °C возможен дождь
Лабинск +4…+6 °C возможен дождь
Белореченск +4…+6 °C возможен дождь
Горячий Ключ +4…+6 °C возможен дождь
Краснодар +3…+5 °C переменная облачность
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