На Кубани 21 октября пройдет небольшой дождь, местами туман

Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, местами при прояснении до 2-4 °С, днем 16-21 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 °С, днем 16-21 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 19-21 °С.

Сочи +19…+21 °C переменная облачность

Туапсе +19…+21 °C переменная облачность

Геленджик +19…+21 °C переменная облачность

Новороссийск +18…+20 °C переменная облачность

Анапа +17…+19 °C переменная облачность

Крымск +19…+21 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +18…+20 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +16…+18 °C возможен дождь

Ейск +16…+18 °C переменная облачность

Тихорецк +17…+19 °C переменная облачность

Кропоткин +17…+19 °C переменная облачность

Армавир +18…+20 °C переменная облачность

Лабинск +19…+21 °C переменная облачность

Белореченск +19…+21 °C переменная облачность

Горячий Ключ +19…+21 °C переменная облачность

Краснодар +19…+21 °C переменная облачность

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