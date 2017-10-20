На Кубани 21 октября пройдет небольшой дождь, местами туман

Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, местами при прояснении до 2-4 °С, днем 16-21 °С.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 °С, днем 16-21 °С.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 19-21 °С.
Сочи +19…+21 °C переменная облачность
Туапсе +19…+21 °C переменная облачность
Геленджик +19…+21 °C переменная облачность
Новороссийск +18…+20 °C переменная облачность
Анапа +17…+19 °C переменная облачность
Крымск +19…+21 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +18…+20 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +16…+18 °C возможен дождь
Ейск +16…+18 °C переменная облачность
Тихорецк +17…+19 °C переменная облачность
Кропоткин +17…+19 °C переменная облачность
Армавир +18…+20 °C переменная облачность
Лабинск +19…+21 °C переменная облачность
Белореченск +19…+21 °C переменная облачность
Горячий Ключ +19…+21 °C переменная облачность
Краснодар +19…+21 °C переменная облачность
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