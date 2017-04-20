На Кубани 21% пляжей доступны для инвалидов

В Краснодарском крае требованиям по доступности для всех категорий инвалидов в 2016 году отвечал 21% пляжей.

Эту проблему обсудили на совещании в Краснодаре. Участие в нем приняли сотрудники министерства труда и социального развития и министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края. А также представители краевых общественных объединений инвалидов, управлений социальной защиты населения и органов местного самоуправления курортных городов.

Как ранее заявлял губернатор региона Вениамин Кондратьев, к началу курортного сезона все места отдыха должны быть приведены в порядок, при этом особое внимание необходимо уделить подготовке пляжей для маломобильных граждан.

По результатам мониторинга 2016 года, из 37 пляжей, включенных в реестр приоритетных объектов по доступности для всех категорий инвалидов, действительно доступными признаны только восемь из них, или 21%.

Специалисты министерства труда и социального развития края отметили, что основным нарушением является отсутствие доступных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений, душевых и кабин для переодевания. На пляжных территориях нет специальных настилов для перемещения инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, а также не выделены места отдыха для маломобильных посетителей.

Наиболее проблемным вопросом является отсутствие договоренности между собственниками пляжей и их арендаторами о том, кто обязан обеспечить выполнение требований доступности на подведомственной территории.

В ходе совещания было принято решение, что до старта курортного сезона органы социальной защиты населения проведут мониторинг доступности пляжей для маломобильных граждан. При выявлении нарушений требований доступности к виновным будут приняты меры административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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