На Кубани 21 сентября будет ясно, температура до 30 °С

Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 °С, местами в предгорьях 5-10 °С, на Азовском побережье 13-18 °С, днем 24-29 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 25-30 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °С, днем 26-28 °С.

Сочи +26…+28 °C без осадков

Туапсе +27…+29 °C без осадков

Геленджик +27…+29 °C без осадков

Новороссийск +27…+29 °C без осадков

Анапа +27…+29 °C без осадков

Крымск +27…+29 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +26…+28 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +25…+27 °C без осадков

Ейск +24…+26 °C без осадков

Тихорецк +26…+28 °C без осадков

Кропоткин +26…+28 °C без осадков

Армавир +26…+28 °C без осадков

Лабинск +26…+28 °C без осадков

Белореченск +26…+28 °C без осадков

Горячий Ключ +27…+29 °C без осадков

Краснодар +26…+28 °C без осадков

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