На Кубани 21 сентября ожидается до +35 °C

В крае без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С, в юго-восточных предгорьях 11-16 °С. Днем 31-36 °С, на Азовском побережье 27-32 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, днем южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 28-33 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем 33-35 °С.

Сочи +30…+32 °C переменная облачность

Туапсе +32…+34 °C переменная облачность

Геленджик +28…+30 °C переменная облачность

Новороссийск +28…+30 °C переменная облачность

Анапа +27…+29 °C переменная облачность

Крымск +32…+34 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +32…+34 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C переменная облачность

Ейск +28…+30 °C переменная облачность

Тихорецк +31…+33 °C переменная облачность

Кропоткин +32…+34 °C переменная облачность

Армавир +32…+34 °C переменная облачность

Лабинск +32…+34 °C переменная облачность

Белореченск +32…+34 °C переменная облачность

Горячий Ключ +33…+35 °C переменная облачность

Краснодар +33…+35 °C переменная облачность

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