На Кубани 22 августа местами пройдет кратковременный дождь

Также ожидается гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Температура воздуха ночью 19-24 °С, местами в предгорьях 13-18 °С, днем 29-34 °С, по востоку местами до 36 °С.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных пунктах до 25 м/с.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 27-32 °С. Температура морской воды в Черном море 25-28 °С, в Азовском море 22-24 °С.

В Краснодаре во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 °С, днем 31-33 °С.

Сочи +30…+32 °C кратковременный дождь

Туапсе +30…+32 °C кратковременный дождь

Геленджик +29…+31 °C кратковременный дождь

Новороссийск +28…+30 °C кратковременный дождь

Анапа +28…+30 °C кратковременный дождь

Крымск +31…+33 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +31…+33 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +30…+32 °C кратковременный дождь

Ейск +29…+31 °C кратковременный дождь

Тихорецк +33…+35 °C кратковременный дождь

Кропоткин +31…+33 °C кратковременный дождь

Армавир +32…+34 °C кратковременный дождь

Лабинск +30…+32 °C кратковременный дождь

Белореченск +30…+32 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +32…+34 °C кратковременный дождь

Краснодар +31…+33 °C кратковременный дождь

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