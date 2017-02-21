На Кубани 22 февраля прогнозируют дожди

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В Краснодарском крае 22 февраля дождь, утром и днем местами сильный. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 °С, в юго-западных районах до +8 °С, днем 3-8 °С тепла.

На Черноморском побережье дождь, местами сильный, с грозой. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С тепла, днем 5-10 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 °С тепла, днем 6-8 °С.

Сочи +7…+9 °C временами дождь

Туапсе +8…+10 °C временами дождь

Геленджик +7…+9 °C временами дождь

Новороссийск +7…+9 °C временами дождь

Анапа +6…+8 °C временами дождь

Крымск +7…+9 °C временами дождь

Славянск-на-Кубани +7…+9 °C временами дождь

Приморско-Ахтарск 3…+5 °C временами дождь

Ейск +3…+5 °C временами дождь

Тихорецк +4…+6 °C временами дождь

Кропоткин +3…+5 °C временами дождь

Армавир +3…+5 °C временами дождь

Лабинск +4…+6 °C временами дождь

Белореченск +3…+5 °C временами дождь

Горячий Ключ +6…+8 °C временами дождь

Краснодар +6…+8 °C временами дождь

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