На Кубани 22 февраля прогнозируют дожди

В Краснодарском крае 22 февраля дождь, утром и днем местами сильный. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5 °С, в юго-западных районах до +8 °С, днем 3-8 °С тепла.
На Черноморском побережье дождь, местами сильный, с грозой. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С тепла, днем 5-10 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 °С тепла, днем 6-8 °С.
Сочи +7…+9 °C временами дождь
Туапсе +8…+10 °C временами дождь
Геленджик +7…+9 °C временами дождь
Новороссийск +7…+9 °C временами дождь
Анапа +6…+8 °C временами дождь
Крымск +7…+9 °C временами дождь
Славянск-на-Кубани +7…+9 °C временами дождь
Приморско-Ахтарск 3…+5 °C временами дождь
Ейск +3…+5 °C временами дождь
Тихорецк +4…+6 °C временами дождь
Кропоткин +3…+5 °C временами дождь
Армавир +3…+5 °C временами дождь
Лабинск +4…+6 °C временами дождь
Белореченск +3…+5 °C временами дождь
Горячий Ключ +6…+8 °C временами дождь
Краснодар +6…+8 °C временами дождь