На Кубани 22 июля ожидается кратковременный дождь и температура до 32 °C

Ночью без осадков, во второй половине дня и в вечерние часы местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °C, в юго-восточных предгорьях 15-17 °C, днем 27-32 °C.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северо-западный 6-11 м/с, местами до 14 м/с, в районе Новороссийска до 17 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °C, днем 25-30 °C, местами до 32 °C.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °C, днем 30-32 °C.

Сочи +26…+28 °C кратковременный дождь

Туапсе +28…+30 °C кратковременный дождь

Геленджик +28…+30 °C кратковременный дождь

Новороссийск +28…+30 °C кратковременный дождь

Анапа +27…+29 °C кратковременный дождь

Крымск +28…+30 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +28…+30 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +27…+29 °C кратковременный дождь

Ейск +28…+30 °C кратковременный дождь

Тихорецк +29…+31 °C кратковременный дождь

Кропоткин +29…+31 °C кратковременный дождь

Армавир +28…+30 °C кратковременный дождь

Лабинск +28…+30 °C кратковременный дождь

Белореченск +28…+30 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +28…+30 °C кратковременный дождь

Краснодар +29…+31 °C кратковременный дождь

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