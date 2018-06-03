На Кубани 22 июня перезахоронят найденные останки шестерых бойцов Красной армии

Захоронение останков состоится в урочище Поднависла под Горячим Ключом.

Останки обнаружили в урочище Орлова щель, где с конца 1942 по конец января 1943 года шли ожесточенные бои 30-й Иркутской стрелковой дивизии и 277-го полка НКВД за высоту 192.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях округа сформированы более 70 поисковых команд, которые займутся поиском неизвестных воинских захоронений, установлением личностей погибших и пропавших без вести, увековечиванием памяти павших защитников Отечества, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарские и карачаево-черкесские поисковики в мае смогли разыскать родственников морского пехотинца из КЧР, героически погибшего в 1942 году около Горячего Ключа и больше 75 лет считавшегося пропавшим без вести.

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