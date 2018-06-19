На Кубани 22 июня пройдет патриотическая акция «Свеча памяти»

Это день начала Великой Отечественной войны, которая унесла более 26 млн жизней советских граждан.

На СССР 77 лет назад напали немецко-фашистские войска. Они вторглись на территорию страны в четыре часа утра. В это же время в память о погибших мирных жителях и солдатах, которые стойко защищали родину от жестокого врага, на Кубани пройдет патриотическая акция.

В Краснодаре, Сочи и Новороссийске в этот день каждый сможет принять участие в траурных шествиях с зажженными свечами. В краевой столице колонна начнет движение от Театральной площади, затем пройдет по улице Красной и остановится возле Вечного огня. Там участники акции возложат цветы к монументу и почтут память павших минутой молчания.

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