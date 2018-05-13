На Кубани 22-летний парень украл с пастбища молодого бычка

Полицейские Староминского района в мае раскрыли кражу крупного рогатого скота.

В дежурную часть по Староминскому району обратился местный житель и сообщил о том, что с пастбища пропал принадлежащий ему восьмимесячный бычок. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев. Один из местных жителей, работник молочно-товарной фермы, недалеко от которой паслось животное, рассказал, что поздно вечером видел автомобиль, который длительное время находился в районе пастбища.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Ростовской области. Сотрудники уголовного розыска выехали в соседний регион и задержали подозреваемого по месту его проживания. При осмотре дома задержанного в сарае полицейские обнаружили и изъяли похищенного бычка. Животное вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Парня поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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