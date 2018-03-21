На Кубани 22 марта ожидаются дожди, мокрый снег

Местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер западных направлений 5-10 м/с местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, по северу до -5 °С, днем -1…+4 °С, по югу до +9 °С.

На Черноморском побережье местами осадки, преимущественно в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Ветер западных направлений с переходом на северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, по югу побережья 5-10 °С, днем 5-10 °С, по югу 8-13 °С, местами в районе Сочи до +16 °С.

В Краснодаре временами осадки. Ветер западных направлений 5-10 м/с порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 °С, днем +4…+6 °С.

Сочи +13…+15 °C временами дождь

Туапсе +11…+13 °C временами дождь

Геленджик +8…+10 °C временами дождь

Новороссийск +7…+9 °C временами дождь

Анапа +7…+9 °C временами дождь

Крымск +6…+8 °C временами дождь

Славянск-на-Кубани +5…+7 °C временами дождь

Приморско-Ахтарск +1…+3 °C дождь со снегом

Ейск 0…+2 °C дождь со снегом

Тихорецк +2…+4 °C дождь со снегом

Кропоткин +4…+6 °C дождь со снегом

Армавир +5…+7 °C временами дождь

Лабинск +5…+7 °C временами дождь

Белореченск +5…+7 °C временами дождь

Горячий Ключ +5…+7 °C временами дождь

Краснодар +4…+6 °C временами дождь

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