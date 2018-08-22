На Кубани 23 августа воздух прогреется до 33 °C

В предгорьях и горах в дневные и вечерние часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18 °С, на Азовском побережье 16-21 °С, в предгорьях 10-15 °С; днем 27-32 °С. На Черноморском побережье без осадков, в районе Сочи ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске утром и днем порывы 23-25 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 29-34 °С. Температура морской воды в Черном море 23-27 °С, в Азовском море 20-23 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 °С, днем 30-32 °С.

Сочи +29…+31 °C без осадков

Туапсе +31…+33 °C без осадков

Геленджик +31…+33 °C без осадков

Новороссийск +31…+33 °C без осадков

Анапа +30…+32 °C без осадков

Крымск +30…+32 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +30…+32 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C без осадков

Ейск +28…+30 °C без осадков

Тихорецк +30…+32 °C без осадков

Кропоткин +30…+32 °C без осадков

Армавир +30…+32 °C без осадков

Лабинск +30…+32 °C кратковременный дождь

Белореченск +30…+32 °C без осадков

Горячий Ключ +30…+32 °C без осадков

Краснодар +30…+32 °C без осадков

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