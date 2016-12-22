На Кубани 23 декабря осадки не прогнозируют

В Краснодарском крае 23 декабря без осадков. Местами по краю туман, гололедно-изморозевые явления.

Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, местами по северной и восточной половине края до -17°; днем 0…-5°.

На Черноморском побережье без осадков, в предгорьях Туапсинского района местами ночью и утром туман, гололед, на дорогах сохраняется гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами 12-15 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, днем +3…+8°.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°, днем -1…-3°.

Сочи +6…+8 °C без осадков

Туапсе +2…+4 °C без осадков

Геленджик -2…0 °C без осадков

Новороссийск -1…-3 °C без осадков

Анапа -2…0 °C без осадков

Крымск -2…-4 °C без осадков

Славянск-на-Кубани -3…-5 °C без осадков

Приморско-Ахтарск -3…-5 °C без осадков

Ейск -3…-5 °C без осадков

Тихорецк -4…-6 °C без осадков

Кропоткин -4…-6 °C без осадков

Армавир -4…-6 °C без осадков

Лабинск -4…-6 °C без осадков

Белореченск -2…-4 °C без осадков

Горячий Ключ -1…-3 °C без осадков

Краснодар -1…-3 °C без осадков

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