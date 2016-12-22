На Кубани 23 декабря осадки не прогнозируют

В Краснодарском крае 23 декабря без осадков. Местами по краю туман, гололедно-изморозевые явления.
Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, местами по северной и восточной половине края до -17°; днем 0…-5°.
На Черноморском побережье без осадков, в предгорьях Туапсинского района местами ночью и утром туман, гололед, на дорогах сохраняется гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами 12-15 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, днем +3…+8°.
В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°, днем -1…-3°.
Сочи +6…+8 °C без осадков
Туапсе +2…+4 °C без осадков
Геленджик -2…0 °C без осадков
Новороссийск -1…-3 °C без осадков
Анапа -2…0 °C без осадков
Крымск -2…-4 °C без осадков
Славянск-на-Кубани -3…-5 °C без осадков
Приморско-Ахтарск -3…-5 °C без осадков
Ейск -3…-5 °C без осадков
Тихорецк -4…-6 °C без осадков
Кропоткин -4…-6 °C без осадков
Армавир -4…-6 °C без осадков
Лабинск -4…-6 °C без осадков
Белореченск -2…-4 °C без осадков
Горячий Ключ -1…-3 °C без осадков
Краснодар -1…-3 °C без осадков