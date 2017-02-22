На Кубани 23 февраля ожидаются осадки

В Краснодарском крае 23 февраля местами осадки, в отдельных пунктах сильные. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, утром и днем в отдельных пунктах до 25 м/с, в предгорьях и горах 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 °С, в юго-восточных предгорьях до -2 °С, днем 3-8 °С тепла, по югу до 12 °С.

На Черноморском побережье местами дождь, вечером 22 февраля в Туапсинском районе сильный. Ветер западный, юго-западный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем в Туапсинском районе 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С тепла, днем 6-11 °С.

В Краснодаре временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С тепла, днем 7-9 °С тепла.

Сочи +9…+11 °C дождь

Туапсе +8…+10 °C дождь

Геленджик +8…+10 °C дождь

Новороссийск +7…+9 °C дождь

Анапа +7…+9 °C дождь

Крымск +8…+10 °C дождь

Славянск-на-Кубани +7…+9 °C дождь

Приморско-Ахтарск +5…+7 °C дождь

Ейск +5…+7 °C дождь

Тихорецк +6…+8 °C дождь

Кропоткин +6…+8 °C дождь

Армавир +7…+9 °C дождь

Лабинск +6…+8 °C дождь

Белореченск +7…+9 °C дождь

Горячий Ключ +8…+10 °C дождь

Краснодар +7…+9 °C дождь

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