На Кубани 23 февраля ожидаются осадки

В Краснодарском крае 23 февраля местами осадки, в отдельных пунктах сильные. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, утром и днем в отдельных пунктах до 25 м/с, в предгорьях и горах 23-28 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5 °С, в юго-восточных предгорьях до -2 °С, днем 3-8 °С тепла, по югу до 12 °С.
На Черноморском побережье местами дождь, вечером 22 февраля в Туапсинском районе сильный. Ветер западный, юго-западный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем в Туапсинском районе 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С тепла, днем 6-11 °С.
В Краснодаре временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С тепла, днем 7-9 °С тепла.
Сочи +9…+11 °C дождь
Туапсе +8…+10 °C дождь
Геленджик +8…+10 °C дождь
Новороссийск +7…+9 °C дождь
Анапа +7…+9 °C дождь
Крымск +8…+10 °C дождь
Славянск-на-Кубани +7…+9 °C дождь
Приморско-Ахтарск +5…+7 °C дождь
Ейск +5…+7 °C дождь
Тихорецк +6…+8 °C дождь
Кропоткин +6…+8 °C дождь
Армавир +7…+9 °C дождь
Лабинск +6…+8 °C дождь
Белореченск +7…+9 °C дождь
Горячий Ключ +8…+10 °C дождь
Краснодар +7…+9 °C дождь