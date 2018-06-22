На Кубани 23 и 24 июня ожидаются дожди с градом

Спасатели МЧС объявили экстренное предупреждение практически по всей территории региона.
По прогнозам синоптиков, на Кубани в эти дни будут идти дожди с грозами и шквалистым ветром. Причиной резкой перемены погоды станет холодный фронт, который накроет край ночью с 22 на 23 июня.
Спасатели ожидают подъем уровня воды в горных реках. Сейчас краевое управление МЧС переведено в режим повышенной готовности. На Черноморском побережье поднимется шторм, переменчивая погода может стать причиной и других опасных явлений.
«На участке Анапа — Магри есть вероятность формирования смерчей, поскольку температура воды уже достигла 24 °С, а воздух относительно моря будет поступать все-таки холодный. Они будут появляться над морем без выхода на сушу», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.
Несмотря на проливные дожди, в регионе сохранится и высокий класс пожароопасности. По-прежнему запрещено разводить костры в лесных массивах, жечь мусор и сухостой. А 25 июня в крае снова выглянет солнце, температура воздуха прогреется до 35 °С.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту