На Кубани 23 и 24 июня ожидаются дожди с градом

Спасатели МЧС объявили экстренное предупреждение практически по всей территории региона.

По прогнозам синоптиков, на Кубани в эти дни будут идти дожди с грозами и шквалистым ветром. Причиной резкой перемены погоды станет холодный фронт, который накроет край ночью с 22 на 23 июня.

Спасатели ожидают подъем уровня воды в горных реках. Сейчас краевое управление МЧС переведено в режим повышенной готовности. На Черноморском побережье поднимется шторм, переменчивая погода может стать причиной и других опасных явлений.

«На участке Анапа — Магри есть вероятность формирования смерчей, поскольку температура воды уже достигла 24 °С, а воздух относительно моря будет поступать все-таки холодный. Они будут появляться над морем без выхода на сушу», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Несмотря на проливные дожди, в регионе сохранится и высокий класс пожароопасности. По-прежнему запрещено разводить костры в лесных массивах, жечь мусор и сухостой. А 25 июня в крае снова выглянет солнце, температура воздуха прогреется до 35 °С.

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