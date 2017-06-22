На Кубани 23 июня ожидаются кратковременные осадки

В Краснодарском крае 23 июня местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, ливни, град.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с, в отдельных пунктах до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 22-27 °С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, вечером и ночью в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 21-26 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем 24-26 °С.

Сочи +23…+25 °C кратковременный дождь

Туапсе +24…+26 °C кратковременный дождь

Геленджик +23…+25 °C кратковременный дождь

Новороссийск +22…+24 °C кратковременный дождь

Анапа +22…+24 °C кратковременный дождь

Крымск +23…+25 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +23…+25 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +24…+26 °C кратковременный дождь

Ейск +23…+25 °C кратковременный дождь

Тихорецк +24…+26 °C кратковременный дождь

Кропоткин +24…+26 °C кратковременный дождь

Армавир +23…+25 °C кратковременный дождь

Лабинск +23…+25 °C кратковременный дождь

Белореченск +23…+25 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +24…+26 °C кратковременный дождь

Краснодар +24…+26 °C кратковременный дождь

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