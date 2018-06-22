На Кубани 23 июня прогнозируют дожди и температуру воздуха до 33 °C

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 19-24 °C, в юго-восточных предгорьях 13-18 °C, днем 26-31 °C, местами до 33 °C.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, утром и днем в районе Туапсе и Сочи местами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °C, днем 24-29 °C.

В Краснодаре ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 °C, днем 27-29 °C.

Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь

Туапсе +26…+28 °C кратковременный дождь

Геленджик +25…+27°C кратковременный дождь

Новороссийск +25…+27 °C кратковременный дождь

Анапа +25…+27 °C кратковременный дождь

Крымск +26…+28 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +27…+29 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +27…+29 °C кратковременный дождь

Ейск +27…+29 °C кратковременный дождь

Тихорецк +27…+29 °C кратковременный дождь

Кропоткин +27…+29 °C кратковременный дождь

Армавир +28…+30 °C кратковременный дождь

Лабинск +27…+29 °C кратковременный дождь

Белореченск +28…+30 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +25…+27 °C кратковременный дождь

Краснодар +27…+29 °C кратковременный дождь

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