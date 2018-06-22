На Кубани 23 июня прогнозируют дожди и температуру воздуха до 33 °C

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью 19-24 °C, в юго-восточных предгорьях 13-18 °C, днем 26-31 °C, местами до 33 °C.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, утром и днем в районе Туапсе и Сочи местами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °C, днем 24-29 °C.
В Краснодаре ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 °C, днем 27-29 °C.
Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь
Туапсе +26…+28 °C кратковременный дождь
Геленджик +25…+27°C кратковременный дождь
Новороссийск +25…+27 °C кратковременный дождь
Анапа +25…+27 °C кратковременный дождь
Крымск +26…+28 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +27…+29 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +27…+29 °C кратковременный дождь
Ейск +27…+29 °C кратковременный дождь
Тихорецк +27…+29 °C кратковременный дождь
Кропоткин +27…+29 °C кратковременный дождь
Армавир +28…+30 °C кратковременный дождь
Лабинск +27…+29 °C кратковременный дождь
Белореченск +28…+30 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +25…+27 °C кратковременный дождь
Краснодар +27…+29 °C кратковременный дождь
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